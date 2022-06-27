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В столице объявили тендер на строительство детского садика

На территории столицы обьявили тендер на строительство детского садика в жилмассиве «Келечек».

Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

Уточняется, что Конкурс объявлен неограниченным, двух пакетным методом закупок.

Крайний срок подачи предложения поставщиков – 7 июля 2022 года.

Тендер объявлен на сумму – 57 млн 305 тыс. 39 сомов.

 

Бишкек24

           

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