Инцидент произошел 25 июня.
В Ферганской области Узбекистана произошел очередной вопиющий случай – парень из ревности избил девушку на улице средь бела дня, сообщают СМИ.
Инцидент произошел 25 июня. На видео видно, как парень ударяет с размаха по лицу ничего не подозревающую девушку, а затем с силой пинает ее и уходит как ни в чем не бывало. При этом девушка отлетает к обочине и долго не может прийти в себя.
Правоохранителям удалось установить личности парня и девушки. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится расследование.
URL: https://www.vb.kg/419754
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