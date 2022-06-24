Несколько фактов о Бегимай Турусбековой, которая стала звездой Интернета

32-летняя Бегимай Турусбекова, блестяще исполнив песни в караоке в парке "Ынтымак", прославилась за один день.

Вот что Бегимай Турусбекова рассказаал о себе в интервью нескольким изданиям.

Ее "тушоо кесуу" прошло на сцене

По словам Бегимай, такие вокальные данные ей достались от мамы. Ее мать была известной в Тогуз-Тороуском районе певицей, и даже сейчас в 71 год она прекрасно поет. С детства Бегимай с мамой разъезжала по гастролям. Она вспоминает один интересный случай. Как-то в одном из сел проходил конкурс традиций. Ее односельчане, участвовавшие в конкурсе, искали малыша для разрезания пут. В этот момент они увидели маленькую Бегимай, которая держалась за подол платья матери. Таким образом, "тушоо кесуу" Бегимай прошло на сцене.

В 2011 году она проиграла на музыкальном конкурсе

В 2011 году Бегимай участвовала в конкурсе "Кадыр тун на Иссык-Куле", где исполнила песню Лары Фабиан "Адажио". Из 34 участников только ей зал аплодировал стоя. Она рассчитывала на победу или хотя бы второе или третье место, но ей вручили только поощрительный приз за участие и денежную премию в размере 5 тыс. сомов.

Девушка сильно расстроилась и не вышла на вручение. Она ушла в поле, где навзрыд плакала от обиды. После этого случая ее уговаривали принять участие в конкурсах, выступить где-то, но она наотрез отказывалась, так как уже не верила в успех.

Она не пела последние шесть лет

Бегимай родилась в селе Казарман Джалал-Абадской области. По ее признанию, она не пела уже шесть лет. Раньше выступала в кафе, но вышла замуж, уехала с мужем жить в село и посвятила себя семье.

Ей важна поддержка мужа

По ее словам, муж более сдержанный, спокойный, предпочитает тихую размеренную жизнь. Он гордится ее талантом и успехом, и ей очень важна его поддержка. Себя она описывает как простого, но эмоционального человека.

"Если супруг скажет, что да, я поддержу тебя, делай, то я готова к большой сцене. Вроде бы он позавчера сказал, что поддержит, но посоветовал не "звездануться", - говорит она.

Она предпочитает исполнять песни зарубежных исполнителей

Ее любимые певицы это Уитни Хьюстон, Селин Дион и Лара Фабиан. Ей близки их голоса, манера исполнения и репертуар. Также ей нравится творчество Майкла Джексона.

Бегимай считает, что с ее стороны будет некрасиво и неправильно, если она исполнит песню кыргызстанских исполнителей. "Нужно соблюдать авторские права. Я надеюсь, мой народ меня правильно поймет. Пока я буду петь только на русском и английском", - говорит она.



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