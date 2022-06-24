Кабинет министров готов легализовать незаконно ввезенные праворульные машины. Но при одном условии

Спикер отметил, что поддерживает депутата и закон надо рассмотреть.
Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев 22 июня на заседании Жогорку Кенеша с участием членов правительства предложил легализовать праворульные машины, которые были незаконно ввезены в страну после запрета 2015 года.
Спикер отметил, что поддерживает депутата и закон надо рассмотреть.
«Дастан Далабаевич, идея в целом правильная. Разработаем законопроект, если у гражданина одна машина, мы его поддержим. Но если один человек завез 100 машин и спекулирует на эту тему, к сожалению, мы этого не допустим», - отметил он.
В Кыргызстане запретили оформление праворульных машин с 2015 года. Это решение остается спорным, так как в этом году парламент рассматривал два законопроекта об отмене этого ограничения. Авто активисты проводили ряд мероприятий, прося отменить запрет.
Источник: serep.kg, gezitter.org
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