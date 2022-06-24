Махабат Жылдызбекова: «У Тазабека Икрамова есть две жены»

В данное время ее заявление обсуждается на просторах интернета.

Об этом на своей страничке в социальных сетях пишет общественный деятель, журналист Махабат Жылдызбекова.

«У народных избранников по 2-3 жены. Они сами этого не скрывают. Разве законно брать 2 или больше жен? Например, у Тазабека Икрамова две жены. Многие об этом знают. А у религиозных деятелей жен еще больше… Если многоженство незаконно, то почему они не привлекаются к ответственности?» - пишет Жылдызбекова.

В данное время ее заявление обсуждается на просторах интернета.

Источник: Argument.kg, gezitter.org