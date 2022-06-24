Махабат Жылдызбекова: «У Тазабека Икрамова есть две жены»

В данное время ее заявление обсуждается на просторах интернета.
Об этом на своей страничке в социальных сетях пишет общественный деятель, журналист Махабат Жылдызбекова.
«У народных избранников по 2-3 жены. Они сами этого не скрывают. Разве законно брать 2 или больше жен? Например, у Тазабека Икрамова две жены. Многие об этом знают. А у религиозных деятелей жен еще больше… Если многоженство незаконно, то почему они не привлекаются к ответственности?» - пишет Жылдызбекова.
В данное время ее заявление обсуждается на просторах интернета.
Источник: Argument.kg, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!