В Бишкеке скончалась женщина после липосакции. Подробности

В Национальном госпитале умерла женщина.

Ее доставили в отделение анестезиологии и реанимации №2 в крайне тяжелом состоянии из частной клиники.

Заведующая отделением Гулжан Джузубалиева проинформировала АКИpress, что из клиники Art clinic 14 июня позвонили и сообщили, что пациентка впала в кому.

«Нам сказали, что, возможно, кома. Больные в коматозном состоянии с повреждением головного мозга обычно поступают к нам. По их словам, возможно, произошел инсульт, «тяжелая больная, возьмите пациента», сказали мне. Я согласилась, связалась с этой клиникой, и они проинформировали, что состояние крайне тяжелое: давление 60 мм ртутного столба [диастолическое давление]. Мы попросили стабилизировать состояние, так как по дороге в больницу может умереть и отметили, что могут привезти после стабилизации», - рассказала она.

По словам Джузубалиевой, в 19:00 она ушла с работы, в 21:00 ей позвонили из больницы и сообщили, что пациентку привезли. «Из дома вернулась на работу. Реаниматологи перевели ее на аппарат, состояние оставалось крайне тяжелым. При наружном осмотре брюшная полость была в кровоподтёках, потому что была проведена операция по липосакции в частной клинике», - рассказала она.

Она отметила, что при наружном осмотре брюшная полость была увеличена в объеме. По этой причине было проведено УЗИ-исследование брюшной полости.

«В анализах говорилось, что до операции по липосакции показатели гемоглобина были 120, после операции – 60. Это большая разница. Я сказала, что, возможно, брюшная полость увеличена из-за внутривенного брюшного кровотечения, так как гемоглобин тоже упал. УЗИ показало жидкость в брюшной полости, вызвали хирургов, они приехали. Началась операция. Во время операции давление не упало, сатурация была нормальная. То есть показатели были в норме», - озвучила она.

При вскрытии было обнаружено, что кровотечения не было, был перитонит – повреждение кишечника.

«Я не могу рассказать, как и когда произошло повреждение кишечника, не в моей компетенции. Хирурги провели операцию, после мы перевели пациента в реанимационное отделение, и она скончалась 18 июня где-то в 17:00, не приходя в сознание. Мы оказали всю необходимую медпомощь, подняли показатели, но со стороны брюшной полости динамики не было, поэтому она скончалась», - добавила она.

Источник: Баракелде, gezitter.org