Обвиняемому в избиении двухлетнего Егора вынесли приговор

Обвиняемого в избиении двухлетнего Егора приговорили к пяти годам лишения свободы.

В избиении обвинялся житель Шопокова Александр Самаркин.

Сегодня, 23 июня, в Сокулукском районном суде прошло заседание под председательством судьи Манасбека Кулмурзаева. Выслушав мнения сторон, судья признал Самаркина виновным по ст. 138 ("Истязание") УК КР и приговорил к пяти годам лишения свободы.

Напомним, двухлетний Егор был жестоко избит. Из больницы мальчика забрала бабушка. В суде по данному делу обвиняемым проходит Александр Самаркин. Мать Егора Алена Чумакова давала показания в поддержку подсудимого, а после заявила, что делала это из-за страха перед Самаркиным.



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