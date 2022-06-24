"Списан с российского". В законопроекте о наказании родителей школьников нашли плагиат

Ранее аналогичный законопроект в РФ был также разработан Общероссийским профсоюзом образования.

Общественный деятель и юрист Клара Сооронкулова провела анализ законопроекта "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики "О правонарушениях", предусматривающий юридическую ответственность за проявление неуважения к педагогическому работнику. Результаты работы опубликованы на сайте Freedomeurasia.

Напомним, проект закона инициировали депутаты Аманкан Кенжебаев, Мирлан Самыйкожо, Улан Бакасов. В анализе указано, что он "полностью списан" с законопроекта депутатов Государственной думы России Сергея Вострецова ("Единая Россия") и Юрия Волкова (ЛДПР). "Правительство РФ не поддержало законопроект, указав, что педагогические работники могут защитить свои права и интересы в рамках действующего российского законодательства, и для этого нет необходимости в принятии специальных норм", - отмечено в отчете.

Ранее аналогичный законопроект в РФ был также разработан Общероссийским профсоюзом образования. В Министерстве просвещения РФ законопроект не поддержали, аргументировав тем, что введение новых штрафов и запретов не позволит создать в школах комфортной психологической среды.

К сожалению, наши депутаты "сплагиатили" российский законопроект, не ознакомившись с позициями государственных органов РФ.

Отдельного внимания заслуживает справка-обоснование к законопроекту. Основные доводы, приводимые в ней, также списаны с российских ресурсов.

"Таким образом, авторы законопроекта все свои доводы в пользу принятия законопроекта позаимствовали с ресурсов иностранного государства и при этом не привели ни одного весомого собственного аргумента. На каких статистических либо социологических данных основаны утверждения инициаторов об участившихся случаях проявления неуважения к учителям в Кыргызстане?" - задалась вопросом автор исследования.



Исследования проблем насилия в отношении детей, по данным Сооронкуловой, доказывают обратное. Проведенное в 2011 году исследование распространенности и динамики насилия в 5-11-х классах общеобразовательных школ выявило, что строгие и враждебные отношения с учителями были у 11% опрошенных старшеклассников и 5,7% учащихся средних классов, и лишь около 6% учителей сообщили о случаях давления на них со стороны учеников.

"Вряд ли ситуация за 10 лет изменилась к лучшему. Общественности становятся известными лишь исключительные случаи жестокости по отношению к детям, тогда как телесные наказания, ругательства и оскорбления, дискриминация, необоснованно жесткий контроль над детьми большинством участников образовательного процесса воспринимаются как обычные явления", - отмечает автор анализа законопроекта.

"Депутатам Жогорку Кенеша КР следует прекратить порочную практику плагиата законопроектов. Кыргызстан не является субъектом Российской Федерации, чтобы бездумно и безответственно списывать проекты российских НПА. Тем более что даже в РФ, с их довольно жесткими и дискриминирующими законами, проект закона был отклонен", - призвала юрист.

Очевидно, что в образовательной среде невозможно избежать конфликтов, но их разрешение должно осуществляться не карательными, а педагогическими методами. В исключительных случаях систематического проявления неуважения со стороны учащихся у педагога достаточно законных способов привлечения к ответственности учащихся и их родителей.

Клара Сооронкулова считает, что законопроект следует отозвать.

Полностью анализ можно почитать по ссылке.

Анализ проекта Закона КР «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях.



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