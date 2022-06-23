Избиение ребенка в Сокулуке. Пять лет тюрьмы просит прокурор для обвиняемого

В Сокулукском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела по факту жестокого избиения двухлетнего ребенка.

Председательствует на процессе судья Манасбек Кулмурзаев.

На суде перешли к прениям сторон. Прокурор Жениш Нуралиев напомнил, что Александр Самаркин обвиняется по статье «Истязание» УК КР. По его словам, отец Егора Николай Кемалетдинов занял у обвиняемого 160 тысяч сомов. Он не смог рассчитаться с долгом, и Самаркин ему предложил работу на ферме с проживанием.

«Таким образом отец потерпевшего мог выплатить долг. Кемалетдинов согласился и переехал с семьей на ферму. В середине сентября 2021 года у мамы пострадавшего Алены Чумаковой начался роман с Самаркиным. Они скрывали отношения от Кемалетдинова. Истязания над Егором начались в октябре. Тогда обвиняемый заставил сесть ребенка на шпагат, после чего мальчик не мог двигаться. Через некоторое время Александр Самаркин резко поднял ребенка за руки, что привело к растяжению связок. В конце декабря, когда Самаркин, Чумакова и Егор ехали на машине в Шопоков, мальчик захотел сесть на переднее сиденье к маме. В ответ Самаркин ударил его локтем в ухо», — сказал Жениш Нуралиев.

В обвинительном акте также указывается, что обвиняемый прикладывал раскаленную зажигалку к телу Егора и кусал его.

«Отец Егора закрывал на все глаза из-за страха и долгов. В итоге ребенок был госпитализирован. Прошу назначить Александру Самаркину наказание в виде пяти лет лишения свободы», — сказал прокурор.

Напомним, 3 февраля в Сокулукскую территориальную больницу с побоями поступил двухлетний ребенок. На его теле зафиксировали гематомы. По факту истязания мальчика возбудили уголовное дело. По подозрению в жестоком избиении ребенка милиция задержала 34-летнего Александра Самаркина. В аппарате акыйкатчи заявили, что подозреваемый постоянно избивал малыша и его отца, неоднократно стрелял из пневматической винтовки по ногам последнего. Причиной издевательств стал долг.

Мать и отца ребенка ограничили в родительских правах на время следствия, детей передали под временную опеку бабушке (матери отца).



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