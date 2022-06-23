За ненужный ПЦР-тест в аэропорте платят 3500 сомов, - депутат

Отменено ли требование о наличии ПЦР-теста на коронавирус при вылете из Кыргызстана, спросил депутат Суйунбек Омурзаков («Ишеним») 23 июня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, знакомая Азизы Абдирасуловой при вылете в Москву заплатила 3500 сомов за ПЦР-тест.

«Это требование давно отменено же. Как оказалось, если люди, которые в тени делают бизнес. В основном, это касается аэропорта», - сказал он.

Источник: Баракелде, gezitter.org