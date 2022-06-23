За ненужный ПЦР-тест в аэропорте платят 3500 сомов, - депутат

Отменено ли требование о наличии ПЦР-теста на коронавирус при вылете из Кыргызстана, спросил депутат Суйунбек Омурзаков («Ишеним») 23 июня на заседании Жогорку Кенеша.
По его словам, знакомая Азизы Абдирасуловой при вылете в Москву заплатила 3500 сомов за ПЦР-тест.
«Это требование давно отменено же. Как оказалось, если люди, которые в тени делают бизнес. В основном, это касается аэропорта», - сказал он.
Источник: Баракелде, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!