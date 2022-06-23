ЖК: Предложили проверить деятельность жилищных кооперативов

По официальным данным, в Государственную ипотечную компанию и в жилищные кооперативы в общей сложности обратились 50 тысяч семей.

23 июня депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Журт Кыргызстан» Эльдар Сулайманов поднял вопрос жилищных кооперативов. По его словам, все больше граждан теряют свои деньги, отдав их таким компаниям, поэтому пора расследовать вопрос, создав специальную комиссию.

«Сейчас очень много жилищных кооперативов. Там постоянно поднимается шумиха, много человек пострадало. Они не могут вернуть деньги, но и квартиру не получили. Это большая проблема. Соответствующим органам нужно проверить их деятельность. Многие люди говорят, что это финансовая пирамида. Было бы хорошо, если бы мы приняли меры в отношении них. Надо создать комиссию, привлечь не только Жогорку Кенеш, но и представителей гражданского общества, устроить расследование», - сказал Сулайманов.

Ранее Министерство внутренних дел (МВД) сообщало о возбуждении 73 уголовных дел по жилищным кооперативам, 37 материалов переданы в суд. Отмечалось, что пострадало 140 человек, а общая сумма ущерба достигла 66 млн 641 тысячи сомов.

По официальным данным, в Государственную ипотечную компанию и в жилищные кооперативы в общей сложности обратились 50 тысяч семей.

Точное число жилищных кооперативов в Кыргызстане неизвестно, государство их не контролирует. По неофициальным данным их около 70.

Ранее Национальный банк предупреждал, что прием денежных вкладов от граждан и предоставление жилья за дополнительный вклад напоминает элементы финансовой пирамиды.

Тем не менее, сообщается, что в стране немало людей получили жилье благодаря жилищным кооперативам.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org