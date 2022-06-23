В Кыргызстане восстановят государственные санатории и откроют новые зоны отдыха

В Кыргызстане планируют восстановить санаторно-курортную отрасль и построить новые зоны отдыха.
Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщила президент Фонда поддержки развития туризма Елена Калашникова.
«Курорты и здравницы страны будут частично восстановлены, частично отстроены заново. Комплекс будут возрождать по всей стране — это не отдельно взятые санатории, а их сеть. Дотационные курорты будут содержать за счет более прибыльных. Сейчас международные эксперты изучают ситуацию. К концу июля мы ждем их заключение. На основе их рекомендаций составим план восстановления. После будем привлекать инвесторов», — сказала она.
По ее словам, началось строительство спортивной базы международного уровня в районе села Тамга на Иссык-Куле. Она будет отвечать всем требованиям подготовки спортсменов-олимпийцев.
Строится зона отдыха «Оруу-Сай». «Это будет круглогодичная зона отдыха. Вы видите, как Бишкек задыхается от смога, какие очереди в Ала-Арчу. Оруу-Сай станет альтернативой», — отметила глава фонда.
Прорабатывается, по ее словам, и строительство кемпингов нового поколения — мест для отдыха на природе класса люкс. Буквально в эти выходные такой современный юрточный лагерь открывают в Нарыне.
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