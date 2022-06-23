Мирлан Самыйкожо опроверг информацию, что законопроект списан у Госдумы

Инициатор законопроекта заявил, что не знаком с проектом российских депутатов.

Один из авторов законопроекта о штрафах за оскорбление учителей Мирлан Самыйкожо прокомментировал 24.kg информацию юриста Клары Сооронкуловой, что проект списан с законопроекта депутатов Государственной думы РФ Сергея Вострецова и Юрия Волкова.

Инициатор законопроекта заявил, что не знаком с проектом российских депутатов. «Нет, это не так. Мы ни у кого не списывали», — ответил он.

Мирлан Самыйкожо прокомментировал противоречие законопроекта с Конвенцией ООН о правах ребенка и Конституцией Кыргызстана. По его словам, проект прошел все этапы рассмотрения, в том числе общественное обсуждение.

«Мы, когда писали проект, основывались на нашем менталитете, традициях. Учитель считается у нас второй мамой, школа — вторым домом. Не ученика, а родителей предлагаем оштрафовать», — ответил депутат.

По словам инициаторов, законопроект разработан в целях защиты прав педагогов. Согласно документу, за проявление неуважения к учителю налагается штраф от 2 до 3 тысяч сомов в зависимости от возраста ученика. В случае повторного правонарушения в течение года размер штрафа вырастет до 5 тысяч либо предлагается применение ареста от трех до пяти суток.



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