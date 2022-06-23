Мигранты, швейники, крестьяне. Кто больше всех выиграл от членства Кыргызстана в ЕАЭС

Все они, благодаря вступлению нашей страны в ЕАЭС, получили статус не трудовых мигрантов, а трудящихся.

Руководитель Института социально-политических исследований, политолог Денис Бердаков рассказал, какие выгоды получил Кыргызстан от вступления в ЕАЭС, и как нам усилить эффект от этого интеграционного объединения.

По его словам, в настоящее время в России работают 1 миллион 150 тысяч кыргызстанцев. Все они, благодаря вступлению нашей страны в ЕАЭС, получили статус не трудовых мигрантов, а трудящихся. Они могут посещать поликлиники, если работают по договору. Их дети могут ходить в детский сад. «То есть они имеют право на все социальные услуги, как и граждане РФ, - подчеркнул Денис Бердаков. - У них сократилось количество проверок. В среднем, по моим подсчетам, каждый такой трудящийся в год экономит, минимум, 60 тысяч рублей благодаря тому, что ему не нужно сдавать различные экзамены, получать справки и приобретать патент. А если умножить это на 1,1 миллиона человек, получается колоссальная сумма. Эти деньги кыргызстанцы сэкономили для своих семей».

Второй плюс - перемещение товаров. «Кто-то говорит, что Кыргызстан якобы мог существовать без ЕАЭС и дальше. Но давайте вспомним, что уже в 2013 году, когда был Таможенный Союз России, Беларуси и Казахстана, у нас были проблемы с торговлей с этими странами. Войдя в ЕАЭС, мы получили возможность завозить туда свои товары свободно. Был открыт магистральный путь развития для наших товаров», - отметил Денис Бердаков.

Благодаря вступлению в ЕАЭС в Кыргызстане изменилась социально-экономическая модель, появилось огромное количество новых садов и предприятий по переработке сельхозпродукции. «Сегодня мы являемся частью большого общего рынка ЕАЭС численностью 175 миллионов человек. Постепенно переходим от недолговечной модели «купи-продай» к производящей, аграрной модели экономики, - сказал Денис Бердаков. – Большую выгоду получили и швейники. В этой отрасли, учитывая логистику, трудятся до 500 тысяч человек. Это почти 10% всего населения Кыргызстана или 20% трудоспособного женского населения. Сегодня они имеют стабильный рынок заказов и сбыта продукции. Обеспечивается занятость внутри республики».

Еще один плюс получила сфера туризма. Особенно большой поток отдыхающих из стран ЕАЭС ожидается в Кыргызстане этим летом.

Денис Бердаков отметил, что Кыргызстан пока реализовал не более половины возможностей, которые перед нами открыл ЕАЭС. Организационная структура и исполнение законодательной базы внутри республики оставляют желать лучшего. «Мы могли бы привлечь гораздо более серьезные инвестиции в логистику, сельское хозяйство и другие сферы. В последние годы защита инвесторов улучшается, но общемировой инвестиционный стандарт пока не достигнут, - сказал он. - В маленькую экономику невозможно закачать миллиард долларов – это вызовет сильнейшую инфляцию. Постепенно, чем крепче будет наша экономика, тем больше инвесторы смогут в нее вкладывать. А еще в стране должен быть порядок и политическая стабильность».

Источник: Кабар