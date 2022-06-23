Депутаты ЖК приняли в третьем чтении закон о казино

Вчера на заседании парламента депутаты ЖК одобрили законопроект об открытии казино.
Вначале законопроект не прошел, поскольку некоторые депутаты заблокировали голосование. Однако после перерыва вопрос был поставлен на повторное голосование.
В третьем чтении за законопроект проголосовали 59 депутатов, против - 7.
Талант Мамытов утвердил итоги голосования.
URL: https://www.vb.kg/419629
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!