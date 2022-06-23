Депутаты ЖК приняли в третьем чтении закон о казино

Вчера на заседании парламента депутаты ЖК одобрили законопроект об открытии казино.

Вначале законопроект не прошел, поскольку некоторые депутаты заблокировали голосование. Однако после перерыва вопрос был поставлен на повторное голосование.

В третьем чтении за законопроект проголосовали 59 депутатов, против - 7.

Талант Мамытов утвердил итоги голосования.





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