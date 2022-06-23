«Как минимум нужно сделать автомат из дерева, гранату из камня – научить бросать». Атазов считает, что школьников нужно учить защищать родину

Необходимо укрепить техническую базу профтехлицеев в стране. Об этом в ходе заседания Жогорку Кенеша заявил депутат Шайлообек Атазов.
По его словам, в стране насчитывается 99 государственных профессиональных лицеев. Их оканчивают около 30 тысяч студентов.
«По стране учатся 1 млн 350 тысяч школьников. В этом году 11 класс окончили 67 тысяч 45 выпускников, 9 класс – 106 тысяч 5 школьников. По республике насчитывается 2300 школ. 345 из них находятся в аварийном состоянии. Более 400 нуждаются в капитальном ремонте», - сказал народный избранник.
Атазов отметил, что в школах дети сталкиваются с большой нагрузкой.
«Министерство образования и наук обязано раскрывать национальный интеллектуальный потенциал. Если министр с этим не справляется, то он должен уйти.
Во-вторых, сейчас во многих школах большая нагрузка. Нужно провести повторную инвентаризацию предметов. Полно непонятных предметов. Вместо них нужно ввести предметы, которые вдохновляют, учат работать в группе, быстро принимать решения.
В-третьих, нужно составить стратегию изучения языка в школах. Потому что сегодня некоторые выпускники не знают государственного языка. Раздражают чиновники, которые не умеют разговаривать на родном языке. Надо уделить внимание тому, чтобы школьники свободно разговаривали на трех языках», - сказал Атазов.
По словам депутата, на уроках довоенной подготовки детей нужно учить держать оружие и защищать родину. На этих уроках детям даже не показывают оружие.
«Как минимум нужно сделать автомат из дерева, гранату из камня – научить бросать. Если бы Министерство образования обратилось к Министерству обороны, запросило бы привести автомат на уроки для учеников 10-11 класса, то можно было бы учить детей любви к родине, к ее защите», - сказал он.
Источник: Super.kg, gezitter.org
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