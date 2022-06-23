Стивен Сигал приезжал в Кыргызстан на той?

А кто на этот раз пригласил Стивена Сигала в Бишкек – так и осталось загадкой.

На прошлой неделе произошло событие, которое привлекло внимание многих, но не было подробной информации. Известный американский актер, звезда многих боевиков Стивен Сигал побывал в Бишкеке. Эта кинозвезда приезжал в Чолпон-Ату несколько лет назад, на церемонию открытия Всемирных игр кочевников. В тот раз его пригласили тогдашние власть имущие.

А кто на этот раз пригласил Стивена Сигала в Бишкек – так и осталось загадкой. Хотели сказать, что его пригласило государство, но в последнее время не было каких-либо культурных мероприятия государственного масштаба.

Выясняется, что гость из Америки на этот раз приехал в Кыргызстан на той. По некоторым сведениям, 18 июня экс-депутат Азамат Арапбаев организовал свадьбу своего сына Данияра Арапбаева в гольф-клубе «Кленовый лист», где присутствовал Стивен Сигал.

Был установлен огромный шатер для проведения тоя, вел мероприятие известный российский шоумен и артист Валдис Пельш.

Судя по фото и видео, попавшим в интернет, помимо американского актера Стивена Сигала, гостем тоя была певица Ингрид.

На тое присутствовали и высокопоставленные чиновники, бизнесмены. Но конкретные имена не были перечислены.

Азамат Арапбаев – один из богатейших депутатов VI созыва Жогорку Кенеша. В 2019 году его годовой доход составил 33 млн 922 тысячи сомов. А в 2020 году, согласно декларации, доходы депутата достигли 54 млн 405 тысяч сомов.

За два года Арапбаев заработал 88,3 млн сомов. За это время родственники депутата заработали 198 млн сомов.

В общем, богачи Кыргызстана привыкли приглашать заморских звезд на свадьбы своих отпрысков…

Источник: газета «Майдан.kg» №16 от 22.06.2022 / стр. 2, gezitter.org