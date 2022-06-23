Камчыбек Ташиев: «Идет проверка по Кумтору»

22 июня в Жогорку Кенеше рассматривается закон о легализации казино.
Депутат Кундузбек Сулайманов отметил, что руководитель компании «Кумтор» Тенгиз Болтурук распоряжается бюджетом как захочет и поинтересовался – почему он не согласует решения с руководством.
На вопрос депутата ответил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.
«Тенгиз Болтурук не имеет отношения к представленному законопроекту. Вы неправы, когда говорите, что он украл около 50 миллионов, а мы не видим. Мы все видим, за всем следим. Президент поручил Счетной палате проверить Кумтор. Мы, правоохранительные органы, начали проверку и скоро доведем ее до конца.
Вы два-три раза говорили, что посмотрев в лицо улыбаетесь, а отвернувшись плачете. Не надо ни плакать, ни смеяться. Прошу вас, воздержитесь на голосовании. Не создавайте себе трудности. Голосуйте или не голосуйте», - сказал Ташиев.
Источник: Super.kg, gezitter.org
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