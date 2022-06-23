Скоро решится судьба бывшего здания Генпрокуратуры, - глава кабмина

Здание Генпрокуратуры, расположенное на пересечении улиц Киевской и Орозбекова, сгорело в 2010 году во время апрельских событий.
Судьбу бывшего здания Генеральной прокуратуры в центре Бишкека решим, немного осталось, сообщил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров 22 июня на заседании Жогорку Кенеша.
«Бизнес-проект уже завершился. Ищем источник финансирования. Там тоже будет построено хорошее здание», - сказал он.
Здание Генпрокуратуры, расположенное на пересечении улиц Киевской и Орозбекова, сгорело в 2010 году во время апрельских событий.
В ноябре 2020 года в мэрии сообщали, что на месте сгоревшего здания Генпрокуратуры построят два блока здания. В первом планировали разместить аппарат Бишкекского городского кенеша, во втором – городские службы, которые разбросаны по всему городу.
Источник: Баракелде, gezitter.org
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