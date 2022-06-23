Айдай Масылканова, кыргызстанка, проживающая за границей: «Что сделали для страны люди вроде Атазова?»

Интересно, какую отговорку по этому поводу придумает Атазов?

- Мои племянники впервые приехали в США в 8-12 лет. Сами.

Интересно, какую отговорку по этому поводу придумает Атазов?

Сестренки впервые приехали в США в 16 лет. Получили три образования. С отличием. Работают юристами, организовали стипендии для выпускников своих школ. А что сделал Атазов?..

В 20 я уже нашла работу как международный работник, я была первой не только в Кыргызстане, но и среди стран СНГ, которые трудоустроились в этой организации. Я участвовала на переговорах президентов Кыргызстана и прочих, и не только. А чем, интересно занимался Атазов в 20 лет и его компашка?..

Что такого сделал Атазов и ему подобные, чтобы считать себя хозяевами женщин Кыргызстана?

А кто кормит мужчин Кыргызстана? До сих пор, оказывается, есть люди, которые живут за счет пенсии своей матери.

Кто занимался челноками в 90-ые? Кто мерзнет в России, будучи там мигрантом? Кто губит свое здоровье на Дордое?

На что способны кыргызские мужчины? Они даже неспособны заткнуть людей вроде Атазова. В социальных сетях они умеют только материться, отращивать бороду, выходить на даваат, показывать себя депутатом и играть в футбол. Открывают контейнер или швейный цех, зарабатывают за счет женского труда. И как скотина следуют за одним, а завтра за другим.

Настоящих мужчин мало. У меня возникает чувство отвращения, если надо обсудить какой-то вопрос с нашими «мужчинами»-чиновниками, неважно, с высокопоставленными или мелкими. Нет ни характера, ни четкой позиции. Готовы склониться в ту сторону, где выглянет солнце. Плюс большие интриганы.

Источник: газета «Майдан.kg» №16 от 22.06.2022 / стр. 7, gezitter.org