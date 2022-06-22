Почему учителя не получили отпускные, объяснили в мэрии Бишкека

Учителя в одной из бишкекских школ ушли в отпуск с 13 июня, а отпускные до сих пор не получили.
Об этом 24.kg сообщил читатель.
Как пояснили в столичном муниципалитете, задержка возникла из-за ожидания решения по количеству отпускных дней.
Председатель кабмина подписал постановление № 320 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного отпуска, предоставляемого педагогическим работникам образовательных организаций» 15 июня. Отпуск, как и раньше, составит 56 календарных дней.
«Но вопрос в том, что финансирование открывается раз в месяц. Это произойдет в конце месяца. Все списки уже поданы и дальнейшей задержки не будет», — пообещали в мэрии.
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