Почему учителя не получили отпускные, объяснили в мэрии Бишкека

Учителя в одной из бишкекских школ ушли в отпуск с 13 июня, а отпускные до сих пор не получили.

Об этом 24.kg сообщил читатель.

Как пояснили в столичном муниципалитете, задержка возникла из-за ожидания решения по количеству отпускных дней.

Председатель кабмина подписал постановление № 320 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного отпуска, предоставляемого педагогическим работникам образовательных организаций» 15 июня. Отпуск, как и раньше, составит 56 календарных дней.

«Но вопрос в том, что финансирование открывается раз в месяц. Это произойдет в конце месяца. Все списки уже поданы и дальнейшей задержки не будет», — пообещали в мэрии.



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