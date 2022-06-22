В Сузаке милиционеры сфабриковали уголовное дело и требовали взятку

За взятку задержаны оперативники уголовного розыска ОВД Сузакского района Джалал-Абадской области.
Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
По его данным, установлено, что два оперативника уголовного розыска ОВД Сузакского района, сфабриковав заявление в отношении местного жителя, угрожая ему привлечением к уголовной ответственности, вымогали денежные средства в размере 40 тысяч сомов за положительное решение вопроса.
По данным ГКНБ, они успели получить 25 тысяч сомов. Их задержали 21 июня при передаче еще 15 тысяч. Оба водворены в СИЗО ГКНБ.
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