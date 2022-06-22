Наличными можно будет платить в муниципальном транспорте Бишкека. Но дороже

Мэрия Бишкека разработала проект постановления БГК о дифференцированном тарифе при оплате наличными проезда в муниципальном транспорте.

Документ вынесли на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, изменения предлагается внести в целях стимулирования полного перехода на безналичную форму платы за перевозку пассажиров в муниципальном общественном транспорте.

При наличной оплате стоимость проезда предлагают сделать 15 сомов.

Напомним, ранее мэрия сообщала, что с 1 июля в муниципальных автобусах и троллейбусах будет исключена наличная оплата.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/237741/