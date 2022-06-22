Парламент утвердил Совет по делам правосудия. Состав

На заседании Жогорку Кенеша 22 июня депутаты утвердили кандидатов в состав Совета по делам правосудия Кыргызской Республики.
По итогам голосования в совет учреждены:
депутат Русланбек Жакышев (представлен парламентской фракцией "Ишеним");
Эрлан Базарбаев (представлен юридической общественностью).
Бакыт Кыдыралиева (представлена президентом);
судьи Марат Акбердиев, Нургуль Асанова, Эльмира Барыктабасова, Шералы Камчибеков, Айвар Кубатов, Дамира Сагынбекова, Аиды Сейдакматова, Азис Эшалиев (представлены Советом судей).
Напомним, Совет по делам правосудия является правопреемником Совета по отбору судей Кыргызстана.
Законом о совете изменен количественный состав совета (12 членов вместо девяти) из числа судей, составляющих не менее двух третей его состава. Одну треть составляют представители президента, Жогорку Кенеша, народного курултая и юридической общественности.
Отметим, инициатором данного законопроекта является президент Садыр Жапаров.
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