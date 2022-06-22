Дастан Бекешев считает, что Бакыта Асанбаева повесили из-за информации об "Айыл банке"

Депутат Дастан Бекешев интересуется, знал ли какую-то информацию заместитель председателя "Айыл банка" Бакыт Асанбаев, из-за которой его могли повесить.

На заседании Жогорку Кенеша 22 июня он напомнил, что президент Садыр Жапаров дал поручение Генеральной прокуратуре и ГКНБ по "Айыл банку".



"В рамках этого поручения было возбуждено уголовное дело, а с бывшим представителем банка случилось всем известное происшествие. Может, дело в том, что он знал, кому кредиты выдавались? Может, он знал какую-то информацию и на него оказывалось давление? Можно ли через Нацбанк получить данные о нецелевом кредитовании?" - спросил Бекешев.

На что представитель НБ КР отметил, что по этому вопросу проверка проводится со стороны правоохранительных органов и Счетной палаты.

"При необходимости они привлекают экспертов, чтобы дать экспертную оценку. Но непосредственно мы не принимаем участие", - отметил он.

"Мы ищем виновных в том, почему человек повесился или кто повесил. Скорее всего, повесили. Возможно, Бакыт мырза знал то, что могло сильно повлиять", - сказал депутат.



Напомним, в СИЗО ГКНБ повешенным нашли задержанного по подозрению в коррупции бывшего заместителя председателя ОАО "Айыл банк" Бакыта Асанбаева. Его родственники уверены, что он не мог повеситься. К тому же, по их словам, через пару дней он должен был выйти из СИЗО.



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