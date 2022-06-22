Султанбай Айжигитов обеспокоен судьбой граждан с пересаженными органами

Депутат Султанбай Айжигитов просит кабинет министров обратить внимание на граждан, которым трансплантировали органы.
На заседании Жогорку Кенеша 22 июня он сообщил, что из-за халатности Министерства здравоохранения более 100 граждан, которые подверглись пересадке органов, не получают необходимые лекарства больше года.
"Им приходится брать кредиты, чтобы самим покупать. 8 месяцев не было лекарств в 2021 году, в этом году уже 6 месяцев. Из-за возбужденного дела в отношении министра не могут объявить тендер", - отметил Айжигитов.
Вместе с тем он рассказал, что жители Самаркандека, работающие в России, купили для родного села рентген-аппарат за $35 тыс.
"Как оказалось, надо купить дополнительное оборудование за 1 млн сомов. Минздрав и местные органы власти обещали помочь, но этого не сделали. Можно ведь найти эти средства. Тем более село находится прямо на границе", - обратился депутат.
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