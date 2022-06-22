ГНС - продавцам, не выдающим чеки: ККМ никто не отменял

Последнюю неделю в налоговые органы поступают жалобы от граждан о том, что в некоторых торговых точках перестали выдавать кассовые чеки при осуществлении покупок или получении услуг.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По словам покупателей, кассовые чеки перестали выдавать, мотивируя это тем, что требование об обязательном применении ККМ якобы отменено.

Государственная налоговая служба сообщает, что применение ККМ не отменено, и все предприниматели, обязанные использовать ККМ, должны выдавать кассовые чеки покупателям/потребителям.

Кроме этого, чеки должны выдаваться на руки покупателю до требования, отметили в ГНС.

Сроки перехода на применение ККМ были установлены постановлением кабинета министров от 8 апреля 2022 г.

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