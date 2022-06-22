Прокуратура поймала главбуха лицея на девятикратном увеличении своей зарплаты

Прокуратура Таласской области по итогам проверки в профессиональном лицее №13 выявила финансовые нарушения.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Как уточняется, было установлено, что с 2019 по 2021 год отдельные сотрудники профессионального лицея, несмотря на утвержденные тарификационные списки, незаконно получили завышенную заработную плату на общую сумму 2 млн 497 тыс. 254 сома.

К примеру, заработная плата главного бухгалтера лицея К. Т. за июль 2021 года, согласно тарификационному списку, составляла 7 553 сома, однако фактически полученное им денежное вознаграждение достигло 73 615 сомов, превысив положенное почти в девять раз.

Прокуратура Таласской области возбудила уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными положением". Проводится расследование.

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