В Кыргызстане 15 ведущих спортсменов будут получать ежемесячную стипендию МОК. Список

По данным НОК КР, стипендии будут выплачиваться с 1 мая 2022 г. до 31 августа 2024 г. спортсмены будут получать по $500 в месяц.

15 ведущих спортсменов Кыргызстана, представляющие олимпийские виды спорта, будут получать ежемесячную стипендию от Международного олимпийского комитета. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Кыргызстана.

По данным НОК КР, стипендии будут выплачиваться с 1 мая 2022 г. до 31 августа 2024 г. спортсмены будут получать по $500 в месяц.

"В этом году усилиями НОК КР список спортсменов увеличен почти вдвое", - отметили в комитете.

Список спортсменов-стипендиатов:

Акжол Махмудов - греко-римская борьба;

Жоламан Шаршенбеков - греко-римская борьба;

Алибек Осмонов - вольная борьба;

Бекболот Мырзаназар уулу - вольная борьба;

Эрназар Акматалиев - вольная борьба;

Айсулуу Тыныбекова - женская борьба;

Мээрим Жуманазарова - женская борьба;

Айпери Медет кызы - женская борьба;

Кальмира Билимбекова - женская борьба;

Владимир Золоев - дзюдо;

Нурсултан Кенешбеков - легкая атлетика;

Гульшаной Сатарова - легкая атлетика;

Денис Петрашов - плавание;

Бекдоолот Расулбеков - тяжелая атлетика;

Нурадин Рустамбек уулу - бокс.

URL: https://kaktus.media/462304