В Кыргызстане 15 ведущих спортсменов будут получать ежемесячную стипендию МОК. Список

По данным НОК КР, стипендии будут выплачиваться с 1 мая 2022 г. до 31 августа 2024 г. спортсмены будут получать по $500 в месяц.
15 ведущих спортсменов Кыргызстана, представляющие олимпийские виды спорта, будут получать ежемесячную стипендию от Международного олимпийского комитета. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Кыргызстана.
По данным НОК КР, стипендии будут выплачиваться с 1 мая 2022 г. до 31 августа 2024 г. спортсмены будут получать по $500 в месяц.
"В этом году усилиями НОК КР список спортсменов увеличен почти вдвое", - отметили в комитете.
Список спортсменов-стипендиатов:
Акжол Махмудов - греко-римская борьба;
Жоламан Шаршенбеков - греко-римская борьба;
Алибек Осмонов - вольная борьба;
Бекболот Мырзаназар уулу - вольная борьба;
Эрназар Акматалиев - вольная борьба;
Айсулуу Тыныбекова - женская борьба;
Мээрим Жуманазарова - женская борьба;
Айпери Медет кызы - женская борьба;
Кальмира Билимбекова - женская борьба;
Владимир Золоев - дзюдо;
Нурсултан Кенешбеков - легкая атлетика;
Гульшаной Сатарова - легкая атлетика;
Денис Петрашов - плавание;
Бекдоолот Расулбеков - тяжелая атлетика;
Нурадин Рустамбек уулу - бокс.
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