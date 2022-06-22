Дефекты на отремонтированных улицах Бишкека будет устранять подрядчик.
В мэрии прокомментировали жалобу читателя о том, что на новом тротуаре в жилмассиве «Ынтымак» появилась дырка.
«По информации МП «Бишкекасфальтсервис» и департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры улица завершена, сейчас проводятся работы по устранению дефектов. Согласно контракту, между заказчиком и подрядчиком дефекты будут устраняться в течение трех лет. Что касается дырки на тротуаре на данном участке прорыв частной водопроводной сети, в течение недели устранят. Устранение дефектов проводится за счет подрядчика», — сообщили в пресс-службе мэрии.
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