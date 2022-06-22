Госипотечная компания опровергает депутата парламента Эмиля Жамгырчиева

Каждый заявитель может отследить в личном кабинете на электронном портале Государственной ипотечной компании любой этап рассмотрения своей электронной заявки.

Об этом 24.kg сообщили с ГИК, опровергая заявление депутата парламента Эмиля Жамгырчиева.

Отмечается, что с 10 августа 2020 года ГИК перешла на электронную форму рассмотрения заявлений граждан.

«Электронная форма позволила снизить как бюрократические, так и другие издержки и полностью исключила коррупционное составляющее, так как электронный портал разработан в виде веб-сервиса, который регистрирует каждое действие с заявкой с указанием даты и времени регистрации гражданина, ее отправки, приема банками-партнерами и одобрением. Все процессы сопровождаются уведомлениями в виде SMS. В процессе оформления заявки с целью стать участником государственных жилищных программ нет очередности», — проинформировали в ГИК.

По данным чиновников, с момента внедрения электронной формы на портале госкомпании первичную регистрацию прошли более 39 тысяч граждан, однако на сегодняшний день только 18 тысяч из них полностью закончили регистрацию, остальные временно приостановили оформление. Из 18 тысяч граждан с полной регистрацией 12,3 тысячи были одобрены и включены в список участников жилищной программы, остальные находятся на стадии рассмотрения.

Список очередности публикуется на сайте ГИК.

В компании напомнили, что согласно постановлению кабмина приоритетное право на участие в программе «Мой дом 2021-2026» предоставлено:

многодетным семьям, имеющим пять и более детей;

лицам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, а также являющимся опекунами лиц с ограниченными возможностями здоровья;

неполным семьям, где несовершеннолетнего ребенка/детей воспитывает только один родитель;

молодым специалистам (врачи, учителя, социальные работники), проживающие и работающие в тяжелых, неблагоприятных природно-климатических условиях высокогорья, отдаленных труднодоступных зонах и приграничных районах республики.



Ссылка: https://24.kg/vlast/237683/