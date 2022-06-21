Легализация имущества. Скандальный законопроект внесли в парламент

Кабинет министров внес на рассмотрение Жогорку Кенеша законопроект «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц».
Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Дастан Бекешев.
Напомним, разработчики ожидают за счет реализация закона вывести из тени более 40 процентов экономики. Они отмечают, что законопроект призван привлечь в легальный экономический оборот имущество и доходы, гарантируя неприкосновенность добровольно задекларированных активов и их владельцев, соблюдая тайну декларирования.
Однако эксперты видят в документе риски. Правовая клиника «Адилет» провела анализ проектов законов «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики». Они считают, что документом пытаются скрыть данные об имуществе чиновников. Эксперты также отмечали противоречие документа международному праву.
«Вчера — легализация казино и азартных игр, а сегодня — легализация имущества. На комитете по бюджету мы рассмотрим законопроект кабмина о легализации имущества, которым могут воспользоваться все коррупционеры и заодно уничтожить все предыдущие налоговые декларации. Сами под себя написали законопроект. Вот же интересные времена. Коррупционерам создают все условия, чтобы они стали добропорядочными гражданами. Не зря говорят: украдешь тысячу — сядешь в тюрьму, украдешь миллион — еще и медаль получишь. А если захочется продолжить отмывать средства — иди открывать азартное заведение», — прокомментировал законопроект Дастан Бекешев.
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