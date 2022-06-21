Куда могут ездить кыргызстанцы без ПЦР-тестов?

В Республиканском штабе МЗ КР предоставили список стран, куда можно приехать без ПЦР-тестов на COVID-19.
Так, при въезде в Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Российскую Федерацию ПЦР-тест не требуется.
Грузия:
С 15 июня граждане Грузии или граждане любых иностранных государств, путешествующие в Грузию, больше не обязаны предъявлять ни справку о прививке от COVID-19, ни справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования.
Турция:
С 1 июня при въезде в Турцию больше не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген.
Кроме этого, накануне в стране отменили обязательное ношение масок в общественных местах, за исключением больниц.
«Не требуется отчет об отрицательном ПЦР-тесте максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда», - отмечено в сообщении.
Кипр:
С 1 июня Кипр отменил все ковидные ограничения для въезда туристов. Все путешественники, прибывающие в Республику Кипр независимо от страны происхождения, не обязаны предъявлять действующую справку о вакцинации или выздоровлении или отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген.
Напомним, что в Кыргызстане требование о наличии отрицательного ПЦР-теста отменили с 1 мая 2022 года.
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