82 тысячи кыргызстанцев состоят в «черном списке» России

В Кыргызстане планируют разработать систему, где можно заранее узнать, находится ли гражданин в «черном списке».

Об этом сообщил заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов на заседании Комитета Жогорку Кенеша по международным делам, безопасности, обороне и миграции.

В «черном списке» России находятся 82 тыс. кыргызстанцев.

«Гражданин, не зная, что находится в этом списке, покупает билет. Мы работаем с Погранслужбой над системой, чтобы заранее знали, состоит ли он в «черном списке» или нет», - добавил он.

Заместитель министра иностранных дел Азиз Мадмаров проинформировал, что экс-министр иностранных дел Руслан Казакбаев в начале 2022 года посетил Москву. «Тогда было передано послание нашего президента с просьбой объявить амнистию. Над этим работа ведется», - сказал он.

Источник: Баракелде, gezitter.org