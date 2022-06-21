82 тысячи кыргызстанцев состоят в «черном списке» России

В Кыргызстане планируют разработать систему, где можно заранее узнать, находится ли гражданин в «черном списке».
Об этом сообщил заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов на заседании Комитета Жогорку Кенеша по международным делам, безопасности, обороне и миграции.
В «черном списке» России находятся 82 тыс. кыргызстанцев.
«Гражданин, не зная, что находится в этом списке, покупает билет. Мы работаем с Погранслужбой над системой, чтобы заранее знали, состоит ли он в «черном списке» или нет», - добавил он.
Заместитель министра иностранных дел Азиз Мадмаров проинформировал, что экс-министр иностранных дел Руслан Казакбаев в начале 2022 года посетил Москву. «Тогда было передано послание нашего президента с просьбой объявить амнистию. Над этим работа ведется», - сказал он.
Источник: Баракелде, gezitter.org
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