В прокуратуру Ленинского района города Бишкек за 5 месяцев поступило более 500 обращений от граждан, - Б.Байзаков

Бишкек, "Саясат. kg". Выбрав не тот орган для подачи жалобы, граждане автоматически затягивают сроки рассмотрения вопроса.

В последнее время граждане возлагают на государственные органы большие надежды и доверяют им решение сложных проблем. Обратиться в прокуратуру за помощью вправе любой гражданин государства. Однако перед составлением жалобы ему нужно убедиться, что орган-получатель выбран правильно.

Выбрав не тот орган для подачи жалобы, граждане автоматически затягивают сроки рассмотрения вопроса. Прежде чем пожаловаться в инстанцию, важно уточнить входит ли вопрос в ее сферу ведения. С каждым годом число обращений в прокуратуру растет и ее представители физически не имеют времени на тщательные разбирательства по каждому вопросу.

У заявителя есть возможность воспользоваться любым способом коммуникации: электронная и обычная почта, личный приём, почтовый ящик, который находится внутри помещения. Если вопрос достаточно сложен и требует уточнения, то лучше самостоятельно прийти в прокуратуру и побеседовать с прокурором, его помощниками или заместителями. Приём ведётся ежедневно с 09.00 до 18.00.

Важной частью работы органов прокуратуры по обеспечение защиты и охраны прав и свобод человека и гражданина является прием граждан, рассмотрение и разрешение их обращений. Можно сказать, что заявления, жалобы и иные обращения – важные источники информации о нарушениях законов, позволяющие решать важнейшие социальные проблемы. В сочетании с другими данными они позволяют оперативно реагировать на нарушения прав и свобод человека и гражданина, устанавливать законность издаваемых органами нормативных правовых актов.

Следует особо отметить, что прокурор района, лично принимая посетителей, имеет возможность изучить общественное мнение, складывающееся у населения о прокуратуре в целом и о её работниках в отдельности, что само по себе имеет большое значение в плане совершенствования деятельности прокуратуры. Также прокуратурой района принимаются соответствующие меры, позволяющие восстановить нарушенные права граждан, привлекая виновных должностных лиц к соразмерной ответственности.

Прокуратура также рассматривает жалобы и обращения в рамках уголовного, гражданского, административного законодательства, сроки разрешения заявления порой отличается от вышеуказанного Закона.

Так, в прокуратуру Ленинского района города Бишкек за 5 месяцев 2022 года поступило более 500 обращений от граждан. На личном приеме побывали свыше 100 граждан.

Большинство обращений граждан связано с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей следственными работниками районного УВД. Граждане обращаются о несогласии с доводами и принятыми решениями следователей. Результатами рассмотрения установлено что многие жалобы были вполне обоснованы. В связи с чем, доводы, указанные в заявлении были удовлетворены и незаконные решения следователей отменены.

Так в нашу прокуратуру обратилась 66 летняя гражданка Б.З. о принятии мер в отношении У.Б. по факту мошенничества. В ходе расследования следователями СС УВД Района было принято решение о прекращении уголовного дела. Уголовное дело было изучено прокуратурой района и постановление следователя было отменено и направлено в СС УВД Ленинского района города Бишкек для организации расследования. По результатам расследования уголовное дело было направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Ещё одним направлением работы прокуратуры является контроль за соблюдением земельного законодательства. За 5 месяцев 2022 года прокуратура Ленинского района города Бишкек провела 14 проверок. При этом было выявлено 21 нарушений закона различного характера, в связи с чем, к дисциплинарной ответственности были привлечены 3 должностных лиц, внесены 4 исковых заявления. По актам прокурорского реагирования в доход государства возмещены в общей сложности 2 752 503 сомов.

Прокурор Ленинского района г.Бишкек Байзаков Б.У.