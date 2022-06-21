В Бишкеке убирают киоски, мэр Абдыкадыров мешает распространению газет

Надо признать, столице не везет с градоначальником.

Не будем перечислять недостатки предшественников, их безграмотность, неумение быть хозяйственником, неспособность сделать что-то хорошее для города. Будем говорить о настоящем. Начнем по порядку. Озвучим пару слов о градоначальнике Эмильбеке Абдыкадырове, как жители столицы.

В данное время он осуществляет работу по приведению в порядок киосков, где продаются газеты-журналы. Поддерживаем, но работа идет непоследовательно. Многое беспокоит (ниже расскажем подробнее). Во всех развитых странах мира – в Америке или в передовых странах Европы – Англии и Германии, в мегаполисах, где живут миллионы, газетные киоски располагаются через каждые 200-300 метров, у выхода из каждой станции метро, на пересечении больших улиц, у супермаркетов. И без слов понятно, что основная задача тут – обеспечить общественность информацией. Иначе народ одичает.

А теперь, господин Эмиль, поговорим о том, как именно вы пытаетесь привести в порядок киоски в нашем городе. Во-первых, почему не принимаете владельцев киосков, которые продают газеты и журналы? Почему не хотите сесть за стол переговоров и выслушать их проблемы? Ваши подчиненные привыкли «рубить голову, когда просят снять шапку», попросту увозят киоски. Так почему бы тогда не изготовить однотипные киоски за счет городского бюджета и не установить их? Вы хоть понимаете, что у всех владельцев таких киосков, которые радуются ежедневной выручке с продажи газет и журналов, нет лишних 100 тысяч сомов? Из-за подобных непоследовательных решений газеты и журналы рискуют не дойти до покупателей. Или власть имущим все равно?

Короче говоря, надо поскорее ответить на эти вопросы, незамедлительно решить проблемы, иначе недовольство не прекратится…

Источник: газета «Азия news» №24 от 16.06.2022 / стр. 2, gezitter.org