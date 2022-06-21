На место учителей-пенсионеров нужно нанимать молодежь, - депутат

По его словам, к нему поступает немало обращений по этому поводу.

20 июня на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике депутат Ырысбек Атажанов предложил уволить учителей-пенсионеров, нанять на их место молодые кадры.

По его словам, к нему поступает немало обращений по этому поводу.

«Строительство школ и детских садов не входит в функциональные обязанности Министерства образования. Но вы должны обращаться в соответствующие ведомства, чтобы проблему аварийных школ разрешили побыстрее. Кроме того, в школах работают почетные пенсионеры. Некоторые учителя отработали в сфере образования 40 лет. Почему бы не отправить их на пенсию и на их место не нанять молодежь?» - спросил депутат.

В свою очередь заместитель министра образования и наук Надира Жусупбекова заявила, что за качество образования в школах несут ответственность директора: «Директор – это работодатель. Он изучает компетентность учителя. Если учитель плохо справляется со своими функциональными обязанностями, то вопрос может решить только работодатель. Если учитель – сильный кадр, он продолжит работу. По закону нет нормы, согласно которой нельзя работать с наступлением пенсионного возраста».

Депутат отметил, что некоторые учителя работают и до 75 лет, а окончившие вузы кадры не могут найти работу.

Источник: reporter.kg, gezitter.org