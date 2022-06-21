Депутат: Муж де-юре директор школы, де-факто школой управляет жена

Соответствующее заявление депутат Камила Талиева сделала в ходе заседания комитета Жогорку Кенеша по социальной политике.
«Министр образования говорил, что в сфере образования, в системе управления будут перемены. Будут реформы. Начнутся они с 1 июля. Мы ждем», - сказала депутат.
Талиева поинтересовалась – когда в отдельных школах, особенно городских, будут пресечены случаи, когда муж де-юре является директором школы, но де-факто всем заправляет жена.
По ее словам, есть директора школы, которые брезгают поздороваться с министром. Потому что занимают свою должность 15-20 лет. Относятся к образовательному учреждению как к своей собственности.
Депутат призвала министра образования проявить решительность.
Талиева не стала перечислять номера школ, сказав: «Вы их знаете».
«В этом году от вас требуется большая смелость», - заключила депутат.
Источник: koom.press, gezitter.org
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