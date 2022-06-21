Жумалиева: Дубы в Бишкеке не состарились

По его словам, тополи живут в условиях города 45-50 лет.

Главный агроном муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» Жаныбек Жумалиев заявил, что в столице насчитывается 230 тысяч деревьев, относящихся к муниципальному предприятию.

Дуб живет около 150 лет. Дубам в столице сейчас исполнилось 80-100 лет. Пока рано говорить, что они состарились. Об этом в беседе с радио Sputnik Кыргызстан сообщил Жаныбек Жумалиев.

По его словам, тополи живут в условиях города 45-50 лет.

«Большинство деревьев в столице посадили в 50-60 годах. Разные деревья живут по-разному. Например, в условиях города тополи нужно вырубать через 45-50 лет и сажать новые. В парках отдыха в Бишкеке в основном сажали дубы. А дуб живет около 150 лет. Нельзя сказать, что деревья в столице состарились. Конечно, есть определенные трудности с тем, чтобы срезать ветки своевременно. Потому что в каждом районе города есть только одна техника, предназначенная для этого. Кроме того, во время сильных ветров деревья падают не из-за того, что прогнили, а из-за того, что не справляется с тяжестью созревших плодов или шишек», - сказал Жумалиев.

Агроном добавил, что посаженные на придомовых участках многоэтажных домов деревья относятся к домовым комитетам.

Источник: Sputnik.kg, gezitter.org