Психолог: Шумные соседи могут навредить здоровью

Излишне шумные соседи могут привести к депрессии и к панике.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на психолога Ксению Левиной.

«Желающие удержать психологическое состояние на одном уровне должны хотя бы один час в день посидеть в тишине, молча, без шума. Это влияет на общее состояние человека, на его сон», - сказала Левина.

Неоднократно повторяющийся шум, превышающий 70 децибелов (звук пылесоса), может спровоцировать психологические заболевания, вроде депрессии, невроза или паники. Эти болезни подавляют иммунитет, могут привести к аутоиммунным, онкологическим заболеваниям.

Поэтому специалист рекомендует держаться подальше от шумных мест и беспокойных соседей.

Источник: Sputnik.kg, gezitter.org