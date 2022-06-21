Психолог: Шумные соседи могут навредить здоровью

Излишне шумные соседи могут привести к депрессии и к панике.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на психолога Ксению Левиной.
«Желающие удержать психологическое состояние на одном уровне должны хотя бы один час в день посидеть в тишине, молча, без шума. Это влияет на общее состояние человека, на его сон», - сказала Левина.
Неоднократно повторяющийся шум, превышающий 70 децибелов (звук пылесоса), может спровоцировать психологические заболевания, вроде депрессии, невроза или паники. Эти болезни подавляют иммунитет, могут привести к аутоиммунным, онкологическим заболеваниям.
Поэтому специалист рекомендует держаться подальше от шумных мест и беспокойных соседей.
Источник: Sputnik.kg, gezitter.org
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