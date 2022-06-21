Врач: Мы сами загрязняем воздух, болеем

В последние годы Бишкек вошел в ряды загрязненных городов.

Загрязненный воздух создает угрозу для жизни человека.

Врач Перизат Бугуева в беседе с радио «Марал» сообщила, что грязный воздух является возбудителем различных заболеваний:

«Бронхит, бронхиальная астма, сердечно-сосудистые заболевания, связанные с кровяным давлением болезни, врожденная инвалидность, злокачественные опухоли – частенько все это возникает из-за экологии. К семейным врачам обращается очень много больных. Воздух в основном загрязняется из-за продуктов нашей жизнедеятельности. Например, машины, на которых мы ездим. Кроме того, в зимний период частные дома отапливают некачественным углем, различными материалами, резиной. Ситуация улучшится, если будем отапливаться газом или электроэнергией. Многие сжигают траву. Нельзя этого делать. Иначе надо бороться с сорняками, у нас этого никто не делает. Сами загрязняем воздух и из-за этого болеем».

Источник: Марал радиосу, gezitter.org