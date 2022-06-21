Смерть Казакпаева и Асанбаева в ГКНБ. Стало известно, кто вошел в президентскую комиссию

Отметим, рабочая комиссия была создана указом президента Садыра Жапарова.
Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев рассказал журналистам, кто вошел в состав рабочей комиссии по изучению фактов смерти политолога Марата Казакпаева и бывшего заместителя председателя правления ОАО "Айыл Банк" Бакыта Асанбаева.
Отметим, рабочая комиссия была создана указом президента Садыра Жапарова.
Комиссию возглавил зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов. В состав также вошли омбудсмен Атыр Абдрахматова, родственники Марата Казакпаева и Бакыта Асанбаева, депутаты Жогорку Кенеша и представители госорганов.
Напомним, 9 июня Марат Казакпаев, который год содержался под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в госизмене, в связи с резким ухудшением состояния здоровья был доставлен в Городскую клиническую больницу №1. Там он впал в кому. Спустя сутки, не приходя в сознание, он скончался.
В ночь с 17 на 18 июня экс-зампред правления ОАО "Айыл Банк" был найден повесившимся в СИЗО ГКНБ, куда он был заключен по уголовному делу о коррупции. В самом госкомитете утверждают, что это был суицид. Все подробности инцидента в настоящее время выясняют сотрудники Военной прокуратуры Бишкекского гарнизона. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.
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