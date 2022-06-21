Бакыт Торобаев: К отопительному периоду не должна повториться прошлогодняя ситуация

Зампред кабмина Бакыт Торобаев провел заседание республиканского штаба по подготовке отраслей экономики к осенне-зимнему периоду.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы по состоянию водно-энергетического баланса страны, импорту электроэнергии, объемам добычи местного угля и подготовке запасов твердого топлива, ремонтным работам на энергообъектах.

Бакыт Торобаев подчеркнул персональную ответственность руководителей профильных государственных органов за надлежащую подготовку и прохождение ОЗП.

"К отопительному периоду не должна повториться ситуация, произошедшая в прошлом году, с возникшими сложностями по обеспечению населения углем. В первую очередь все социальные учреждения, отдаленные районы страны должны быть обеспечены твердым топливом в достаточном объеме. Топливные базы к утвержденным срокам должны начать предоставлять населению уголь в необходимом количестве и по доступной цене. Дефицита, необоснованного завышения цен допускать нельзя. Кроме того, все энергообъекты должны быть готовы к максимальным нагрузкам в отопительный период", - сказал он.

По итогам заседания штаба дан ряд поручений. Министерству энергетики поручено: обеспечить режим рационального использования воды в Токтогульском водохранилище и ее накопление в необходимом объеме; совместно с ОАО "Электрические станции" и государственным предприятием "Кыргызкомур" принять действенные меры по обеспечению выполнения плана поставки качественного угля на ТЭЦ Бишкека; своевременно выполнить ремонтные работы на энергообъектах. Местным органам власти поручено своевременно обеспечить поставку угля населению, открытие топливных баз и пунктов реализации угля в необходимом количестве, в том числе передвижных.

Ранее министр энергетики Доскул Бекмурзаев на круглом столе по проблемам энергетики заявил, что Кыргызстан в этом году полностью откажется от импортного угля. По данным источников Kaktus.media, после этого заявления Бекмурзаева глава ГП "Кыргызкомур" Мирлан Жакыпов подал в отставку, поскольку полностью перейти на отечественный уголь невозможно. И он не хочет быть ответственным за срыв отопительного сезона.



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