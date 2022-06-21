Татьяна Зеленская нарисовала поющую женщину в столичном парке

Свою работу Зеленская опубликовала на своей странице в соцсетях.
Кыргызстанская художница Татьяна Зеленская нарисовала иллюстрацию, где изображена женщина, которая пела известные песни в столичном парке. Свою работу Зеленская опубликовала на своей странице в соцсетях.
Напомним, что несколько дней назад бишкекчанка поразила кыргызстанцев своим живым выступлением в столичном парке и стала звездой интернета.
URL: https://www.vb.kg/419513
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