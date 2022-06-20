ГКНБ: Обнаружен схрон огнестрельного оружия и боеприпасов

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящее время для обеспечения полноты и объективности следствия назначены соответствующие экспертизы.
ГКНБ КР в ходе осуществления контрразведывательной деятельности на получение упреждающей информации по незаконному обороту огнестрельных оружий, боеприпасов и взрывчатых веществ были получены оперативные данные о том, что примерно в начале июня сего года на территории Кара-Сууского района Ошской области неустановленными лицами якобы был спрятан мешок, в которой предположительно содержаться несколько единиц огнестрельного оружия якобы предназначенные для совершения разбойных и вооруженных нападений на лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.
13 июня 2022 года в рамках материалов досудебной проверки по факту незаконного оборота и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов ГУ ГКНБ КР в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий, в с.Толойкон Кара-Сууского района Ошской области был выявлен схрон огнестрельного оружия и боеприпасов.
По результатам осмотра местности был обнаружен строительный мешок в которой находились:
- гладкоствольное ружье (Обрез) в количестве 1 шт.;
- револьвер со стертыми идентификационными номерами в количестве 1 шт.;
- патроны разного калибра в количестве 13 шт.
В настоящее время для обеспечения полноты и объективности следствия назначены соответствующие экспертизы.
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