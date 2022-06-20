"Дать право на имущество "жениха" - Кулов нашел способ остановить ала-качуу

Феликс Кулов предложил действенный способ прекратить в Кыргызстане практику воровства девушек для вступления в брак.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"В последние дни на встречах со знакомыми почему-то с завидной периодичностью поднимаются вопросы кражи девушек для вступления в брак. Чтобы прекратить эти безобразия, некоторые предлагают сажать всех причастных родственников, включая отца и мать жениха. Другие возражают, говоря, что на практике это не получится, так как, понятное дело, что жених "отмажет" всех, взяв всю вину на себя.

Я раньше предлагал решить данную проблему раз и навсегда очень простым способом, который в самом общем виде заключается в следующем. Как только свершится факт похищения девушки, сразу же, подчёркиваю, сразу же с этого момента она юридически имеет полное и законное право на часть имущества семьи похитителя. Причём неважно, останется она жить в новой семье или покинет ее после похищения и будет ли этот брак оформлен юридически. Главное - доказать факт похищения против воли "невесты".

Естественно, для этого потребуется внести соответствующие изменения в действующее законодательство.

Уверен, что родители жениха сто раз подумают, прежде чем одобрят поступок своего великовозрастного балбеса, решившего привести "добытую" таким незаконным способом невесту.

Причём родичи невесты, руководствуясь новым законом, не преминут им воспользоваться, чтобы материально наказать несостоявшихся кудалар, отщипнув причитающуюся долю от их имущества для своей дочери. Это будет вполне разумной компенсацией для девушки и её родителей за пережитый ими стресс и переживания.

"Дать право на имущество "жениха" - Кулов нашел способ остановить ала-качуу

После кражи невесты стресс и переживания обрушатся на родителей жениха, потому что привод в дом похищенной невесты против ее воли заставит думать о том, какую долю теперь придётся ей выделить, если не удастся юридически оформить брак по обоюдному согласию всех сторон.

При обычной ситуации невеста (жена сына) не может претендовать на имущество родителей и жениха, не нажитое в совместном браке. По крайней мере, ей будет очень и очень сложно это сделать.

Так что вот такое есть кардинальное и неординарное предложение.

Критика принимается, если только она будет сопровождаться более лучшими решениями))))", - говорится в публикации.

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