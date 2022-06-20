Coca-Cola из Кыргызстана появилась в российских магазинах

Ранее дистрибьютор напитков бренда в России объявил, что останавливает производство и продажи в РФ.

В социальных сетях появились снимки, как в магазинах Екатеринбурга и ряда других российских городов продают Coca-Cola, Fanta и Sprite, произведенные в Кыргызстане.

Об этом свидетельствуют как указания, что напиток произведен в Бишкеке, так и надписи на кыргызском языке на этикетке, в том числе указание, что она "классикалык" (классическая).

Отметим, что ранее компания Coca-Cola HBC (дистрибьютор напитков бренда в России) объявила, что останавливает производство и продажи в РФ.





Sputnik