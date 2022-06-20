Надо заклеить камеру ноутбука и смартфона. Разъяснения специалиста

Могут ли хакеры получить доступ к камере ноутбука или смартфона, какими могут быть последствия для владельца аппарата?

На этот вопрос в эфире радио Sputnik ответил специалист по кибербезопасности Григорий Пащенко.

По его словам, в данное время полно хакерских программ, которые позволяют получить доступ к камере смартфона и наблюдать, чем человек занимается. Подозревающие наличие у себя таких программ должны чаще проверять свой телефон. Но некоторые программы могут «спрятаться», «притворившись» каким-то приложением.

«Те, кто подозревают, что за ними шпионят, могут заклеить пластырем камеру, пока не отнесут аппарат на проверку к специалисту», - сказал Пащенко.

Также он рекомендует проверить, какие приложения в телефоне имеют доступ к камере.

Кроме того, специалист советует пользоваться мощными антивирусами, чтобы защититься от вредоносных приложений.

Источник: Sputnik.kg, gezitter.org