Надо заклеить камеру ноутбука и смартфона. Разъяснения специалиста

Могут ли хакеры получить доступ к камере ноутбука или смартфона, какими могут быть последствия для владельца аппарата?
На этот вопрос в эфире радио Sputnik ответил специалист по кибербезопасности Григорий Пащенко.
По его словам, в данное время полно хакерских программ, которые позволяют получить доступ к камере смартфона и наблюдать, чем человек занимается. Подозревающие наличие у себя таких программ должны чаще проверять свой телефон. Но некоторые программы могут «спрятаться», «притворившись» каким-то приложением.
«Те, кто подозревают, что за ними шпионят, могут заклеить пластырем камеру, пока не отнесут аппарат на проверку к специалисту», - сказал Пащенко.
Также он рекомендует проверить, какие приложения в телефоне имеют доступ к камере.
Кроме того, специалист советует пользоваться мощными антивирусами, чтобы защититься от вредоносных приложений.
Источник: Sputnik.kg, gezitter.org
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