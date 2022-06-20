Продавцы искусственно повышают цены на мясо крупного рогатого скота, - министерство

Продавцы искусственно повышают цены на мясо крупного рогатого скота.

Об этом сегодня, 17 июня, сообщил заведующий отделом продовольственной безопасности Данияр Жанузаков в ходе пресс-конференции в Бишкеке.

Он сообщил, что также на повышение цен мяса влияет инфляция.

По его словам, в стране действует запрет на экспорт мяса мелкого рогатого скота, но нет запрета на экспорт мяса крупного рогатого скота.

Д. Жанузаков сообщил, что цены на мясо зафиксированы в пределах 530 сомов за килограмм и никакого дефицита нет.

Он пояснил, что мясо продолжает экспортироваться в другие страны.

Источник: Баракелде, gezitter.org