Продавцы искусственно повышают цены на мясо крупного рогатого скота, - министерство

Продавцы искусственно повышают цены на мясо крупного рогатого скота.
Об этом сегодня, 17 июня, сообщил заведующий отделом продовольственной безопасности Данияр Жанузаков в ходе пресс-конференции в Бишкеке.
Он сообщил, что также на повышение цен мяса влияет инфляция.
По его словам, в стране действует запрет на экспорт мяса мелкого рогатого скота, но нет запрета на экспорт мяса крупного рогатого скота.
Д. Жанузаков сообщил, что цены на мясо зафиксированы в пределах 530 сомов за килограмм и никакого дефицита нет.
Он пояснил, что мясо продолжает экспортироваться в другие страны.
Источник: Баракелде, gezitter.org
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