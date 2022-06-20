Стоимость лицензии для таксистов составит минимум 500 сомов

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения внедрит систему лицензирования таксистов Кыргызстана.
Об этом в ходе брифинга сообщил инспектор лицензионного отдела ГУОБДД Мирсадык уулу Темирлан.
По его словам, любой водитель может купить лицензию таксиста.
«Лицензия выдается со стороны ГУОБДД на один год. Ее стоимость составит от 500 до 1000 сомов. Лицензия выдается всем желающим водителям», - сказал он.
Мирсадык уулу предупредил, что в случае отсутствия лицензии машина таксиста будет водворена на штрафстоянку, будет выписан штраф.
Источник: Медиа центр, gezitter.org
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